WSJ: Türk heyetle görüşme başarısızlıkla sonuçlandı, yeni yaptırımlar yolda

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD’ye gelen Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığında Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme sonrası Wall Street Journal, heyetin ev hapsindeki rahip Brunson'un tahliyesi isteğini reddettiğini ve görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.







9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürerken gazete, ABD'nin bu başarısız görüşme sonrası yeni yaptırımlarının yolda olduğunu öne sürdü.





Haberdeki iddiaya göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarından yetkililerle görüştü. Fakat Brunson’a dair garanti veremedi. Yetkililere göre bu durum Trump yönetiminin "başka Türk siyasilere de yaptırım getirmesiyle" sonuçlanabilir.

Haberde ABD’li yetkililerin sadece Brunson için değil, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge ve üç ABD Dışişleri çalışanı için de müzakere yürüttüğü belirtiliyor.





Türk tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken haberlerin ardından döviz kurlarında artış görülmeye başlandı







