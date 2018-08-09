Samanyolu Haber /Gündem / Kripto para piyasası 2 haftada % 20 değer kaybetti /09 Ağustos 2018 00:38

Kripto para piyasası 2 haftada % 20 değer kaybetti

Geçen yılın en popüler konularından birisi haline gelen Bitcoin bir daha eski popülerliğini yakalayamadı. Bu sabah yüzde 2,8 düşen Bitcoin'in yanı sıra, yaygın diğer kripto para birimleri de yüzde 9 değer kaybetti

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FXPro'nun verilerine göre son 24 saat içinde yüzde 7 düşüş gören Bitcoin, ay başından bu yana da yüzde 13 geriledi. Londra Block Exchange analistleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünkü açıklamasının bu düşüşü tetiklediği görüşündeler. SEC'in tarihteki ilk Bitcoin ETF ürününü onaylaması bekleniyordu, ancak kurum VanEck SolidX Bitcoin Trust’a ait Bitcoin hisselerinin platformda listelenmesine yönelik başvuruyla ilgili kararı 30 Eylül tarihine kadar erteledi. Bu listeleme gerçekleştiği taktirde, birçok kişinin kripto paralara kolayca erişmesini sağlayacaktı.

Diğer kripto paralardaki düşüş işe aşağıdaki şekilde oldu.

Ethereum - %1,5
XRP - %7,5
Bitcoin Cash - %5,4
EOS - %8,09
Stellar - %5,6
Litecoin - %2

Londra merkezli finans kuruluşu FXPro ise kripto para piyasasının son iki hafta içinde 300 milyar dolar büyüklükten 250 milyar dolara düşerek %20 değer kaybettiğini açıkladı. Bitcoin için analistler boğa trendiyle yükseliş beklediklerini söylerken, yine de alım satım yapanları temkinli olmaya davet ediyorlar. 

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