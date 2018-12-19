Samanyolu Haber /Gündem / Vural'dan evini soyan hırsıza: Maçı mı düşüneceğiz, seni mi? /19 Aralık 2018 13:27

Vural'dan evini soyan hırsıza: Maçı mı düşüneceğiz, seni mi?

Teknik direktör Yılmaz Vural, geçen gün evini soyan hırsıza çağrıda bulundu: "Çaldıklarını geri getir. Başımıza ne işler açtın. Maçı mı düşüneceğiz seni mi be kardeşim"

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Teknik direktör Yılmaz Vural'ın geçen yıl vefat eden babasının yaşadığı Kadıköy Göztepe'deki evine pazar günü hırsız girdi. Evde para bulamayan hırsız ya da hırsızlar, Vural'ın televizyonunu, bilgisayarını, kupalarını ve madalyalarını çaldı.

Kanal D Haber'e konuşan Yılmaz Vural, hırsıza seslendi ve "Çaldıklarını geri getir. Başımıza ne işler açtın. Maçı mı düşüneceğiz seni mi be kardeşim" diye konuştu.

Vural şu ifadeleri kullandı:

— Bütün eşyalar evde duruyor. Kiraya vermeyi ya da satmayı hiç istemedim. Evde kimse yaşamadığı için çok değerli bir şey, para, mücevher yoktu. Aferin hırsız kardeşim işini güzel yapıyorsun. Ama parmak izi bırakmışsın maalesef, polis arkadaşlar onları buldu.

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Polis, hırsızlığın ardından hemen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde bir kişinin parmak izine rastlandı. Polis şimdi hırsızı yakalamak için bulduğu parmak izini Emniyet'in veri tabanında araştırıyor.
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