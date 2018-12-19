Samanyolu Haber /Gündem / Son bir görüş için müsaade etmediler /19 Aralık 2018 13:42

Son bir görüş için müsaade etmediler

Yargıtay üyesi, eşi yoğun bakımlık olunca tahliye edildi, bilinci kapandığı için görüşemeyen eşler görüşemedi. Hasta kadın kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından tutuklanarak cezaevine konulan Yargıtay üyesi İbrahim Tufan Ataman'ın kanser olan eşi İlhan Ataman'ın bu sabah (19 Aralık) vefat ettiğini duyurdu.

Gergerlioğlu, İbrahim Tufan Ataman'ın tutukluluğunun başından beri eşinin ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle mahkemeden tahliye talebinde bulunduğunu ancak eşi İlhan Ataman'ın bilincini kaybedip yoğun bakıma kaldırıldığı 13 Aralık'a kadar tahliye edilmediğini, şimdi de eşinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

2.5 yıldır İbrahim Tufan Ataman'ın eşinin sağlık durumu nedeniyle yaptığı tahliye talebinin reddedildiğine değinen Gergerlioğlu, "Ölüm döşeğinde tahliye" yorumunu yaptı.

Gergerlioğlu, olayı sosyal medya hesabından şu satırlarla duyurdu:

"Ölüm döşeğinde tahliye..! Tutuklu Yargıtay üyesi İbrahim Tufan ATAMAN'ın 2.5 yıldır kanser olan eşi İlhan ATAMAN dün vefat etmiş. Eşi ağır hasta olmasına rağmen tutuklu aylardır tahliye edilmedi. Bilinci kaybolup yoğun bakıma kaldırılınca ancak tahliye edildi ama çok geçti..!"

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