Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswage'nin başı yine dertte! 28 bin kişi mahkemeye başvuruyor /30 Kasım 2018 19:17

Volkswage'nin başı yine dertte! 28 bin kişi mahkemeye başvuruyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), 2015 yılından sonra ürettiği 2.5 milyon mazotlu araçlarda emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesiyle 28 bin Volkswagen araç sahibi tarafından mahkemeye veriliyor.

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Volkswagen’i (VW) mahkemeye verecek olan otomobil sürücülerinin sayısı beş günde 28 bini buldu. Federal Tüketiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Klaus Müller, Volkswagen’e karşı açılacak davada müşterileri kandırmak ve maddi zarara uğratmak gerekçesiyle örnek bir dava açılacağını açıkladı. Müller, Volkswagen Federal Tüketiciler Federasyonunun şu zamana kadar olan talepleri geri çevirdiği için VW otomobil alıp maddi zarara uğrayan araç sahipleri adına mahkemeye başvurarak haklarının geri alınması için mücadele edeceklerini de duyurdu.
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