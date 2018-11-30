Samanyolu Haber /Gündem / ‘Mega’ projelerde yer alıyordu: Ayhanlar Holding konkordato istedi /30 Kasım 2018 19:49

‘Mega’ projelerde yer alıyordu: Ayhanlar Holding konkordato istedi

İstanbul Park Formula Yarış Pisti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi mega projelerde yer alan Ayhanlar Holding konkordato ilan etti.

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Gebze merkezli şirket yol asfaltlama, hazır beton, madencilik, inşaat ve akaryakıt sektörlerinde 40 yıldan bu yana hizmet veriyor ve 900 çalışanı bulunuyor.


Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre, şirket Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi. Mahkeme şirkete üç ay mühlet verdi.

Şirketin avukatı Ufuk Demir döviz kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle konkordatoya başvurduklarını söyledi.Demir, şunları söyledi: “Ülkemizin maruz kaldığı, özellikle döviz kurundaki hızlı dalgalanma, faiz oranlarının yükselmesi ve akabinde bazı yatırımların durması ve hak edişlerin, ödemelerin yapılmaması devletimizin birçok projesinde imzası bulunan firmamızı mali anlamda zora sokmuştur.”

Demir, şirketin sahiplerinin borçlarını yapılandırarak tekrar güçlü bir şekilde piyasada yer almayı temenni ettiklerini aktardı.
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