Vize krizi basketbolu vurdu.. 2 ABD’li basketbolcu Türkiye'ye alınmadı

Rus basınına konuşan ‘Nadejda Orenburg’ basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin “Türk yetkililer ABD’li Emma Cannon ile Brionne Jones’un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak” ifadelerini kullanıldı.

Hramkin, durumun 'skandal' olduğunu vurgularken, Avrupa Ligi’ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını söyledi.



