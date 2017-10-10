Samanyolu Haber /Gündem / Vize krizi basketbolu vurdu.. 2 ABD’li basketbolcu Türkiye'ye alınmadı /10 Ekim 2017 15:07

Vize krizi basketbolu vurdu.. 2 ABD’li basketbolcu Türkiye'ye alınmadı

Ankara ile Washington arasındaki vize gerginliği sürerken, Rus ‘Nadejda Orenburg’ basketbol kulübünde forma giyen 2 ABD’li basketbolcunun Türkiye’ye girişi yasaklandı.

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Rus basınına konuşan ‘Nadejda Orenburg’ basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin “Türk yetkililer ABD’li Emma Cannon ile Brionne Jones’un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak” ifadelerini kullanıldı.
Hramkin, durumun 'skandal' olduğunu vurgularken, Avrupa Ligi’ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını söyledi.

Nadejda ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasındaki Avrupa Ligi başlangıç maçı yarın oynanacak.

ABD’nin Türkiye’den vizeleri durdurmasının ardından Türkiye de aynı adımı atmıştı.
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