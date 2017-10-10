Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD failin ta kendisidir, Büyükelçi'yi ABD'nin temsilcisi olarak görmüyoruz' /10 Ekim 2017 15:40

'ABD failin ta kendisidir, Büyükelçi'yi ABD'nin temsilcisi olarak görmüyoruz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili, "Bu sorunu biz başlatmadık, faili ABD'nin ta kendisidir" dedi.

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Erdoğan Sırbistan ziyaretinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçiyi ABD'nin bir temsilcisi olarak görmediklerini dile getiren Erdoğan, "Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı. ABD'nin o büyükelçiyi görevde tutmaması gerekir" ifadesini kullandı.

İki lider görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'a toplantıda ABD ile vize krizi soruldu. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Öncelikşe şunu söyleyeyim bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili ABD'nin ta kendisidir. Üst düzey yöneticilerin özellikle Dışişleri Bakanımızla bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara'daki bir büyükelçinin kalkıp da böyle bir karar alması ve devletim adına aldım gibi bir ifadeyi kullanması düşündürücüdür. Durum böyleyse ABD'li üst düzey yöneticilerle bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Büyükelçi kendi kafasına göre bu kararı aldıysa bir dakika orada tutulmamalı. Bu yetkiyi sana kim verdi denilmeli. Bizim büyükelçimiz böyle bir şey yapsa bir dakika tutmayız.

"Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı?"

F.. ile ilgili diplomatik yetkisi olmayan ABD konsolosluğundaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ilişkilerinin tespit edilmesi ve yargı ile paylaşılması bunun neticesinde bu kişinin önce gözaltına alınıp tutuklanması ve ardından ikinci bir kişinin daha bu noktada olduğunun bildirilmesi İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor.

Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı. Sızmadıysa kim soktu? Bunların üzerinde durulmalı. Hiçbir devlet bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye bir kabile devleti değildir. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değli. Bu büyükelçi veda ziyaretinde bulunuyor. Şu anda bu büyükelçinin veda ziyaretini kabul etmiyoruz. Onu ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz. 

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