Vize krizi 2 ay daha sürerse...

Dünya gazetesinden Kezban Karaboğa’nın haberine göre dil eğitimi için ABD’ye yılda 10 bin öğrenci gidiyor. Ocak ayında ABD’ye dil okullarına gidecek öğrencilerin vize başvurularını bu aylarda yapması gerekiyor fakat yapamıyorlar.

Amerika’ya lisans ve yüksek lisans eğitimi için gidenler 10-12 bin kişi. Şu an okullardan onay alan fakat vize başvurularını tamamlamamış bir kesim bulunuyor.

Work&Travel ise sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği, yılda 6 bin civarında gencin yararlandığı bir program. Öğrenciler bu programa yaz aylarında gitseler de her ülkeye verilecek kontenjanlar ekim- kasım aylarında belirleniyor. Vize krizi sonrasıysa sponsor kurumlar beklemede.

Dünya gazetesine konuşan IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, “Eğer kriz dört-sekiz hafta sürerse, Türkiye’ye ayrılan 6-7 bin Work &Travel kontenjanı ne yazık ki başka ülkelere dağıtılır, bu da 2018 yılında hiçbir üniversite öğrencisinin ABD’ye gidememesine yol açar” diye konuştu.





Vize konusunda sorun yaşayan öğrenciler için ABD büyükelçiliğinin gösterdiği bir yol var: Öğrenciler komşu ülkelerden ABD vizesi başvurusu yapabiliyor. Örneğin Gürcistan ve Ukrayna…