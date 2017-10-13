Samanyolu Haber /Eğitim / Vize krizi 2 ay daha sürerse... /13 Ekim 2017 14:05

Vize krizi 2 ay daha sürerse...

ABD’yle ‘vize krizi’nin gölgesi eğitim sektörüne de düştü. ABD’deki eğitim kurumundan kabul belgesi almış, bu hafta vizeye girecek pek çok öğrenci için belirsizlik hakim. Work&Travel programı içinse ABD’deki sponsor kurumlar beklemede.

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Türkiye yurt dışına yılda yaklaşık 90 bin öğrenci gönderiyor. ABD’ye ise her yıl 25 30 bin öğrenci gidiyor. ABD’de toplam okuyan öğrenci sayısı ise 80 bin. ABD’ye öğrenci olarak gidenler üç kategoride gidiyor, dil eğitimi, lisans-yüksek lisans ve Work&Travel…

Dünya gazetesinden Kezban Karaboğa’nın haberine göre dil eğitimi için ABD’ye yılda 10 bin öğrenci gidiyor. Ocak ayında ABD’ye dil okullarına gidecek öğrencilerin vize başvurularını bu aylarda yapması gerekiyor fakat yapamıyorlar.

Amerika’ya lisans ve yüksek lisans eğitimi için gidenler 10-12 bin kişi. Şu an okullardan onay alan fakat vize başvurularını tamamlamamış bir kesim bulunuyor.

Work&Travel ise sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği, yılda 6 bin civarında gencin yararlandığı bir program. Öğrenciler bu programa yaz aylarında gitseler de her ülkeye verilecek kontenjanlar ekim- kasım aylarında belirleniyor. Vize krizi sonrasıysa sponsor kurumlar beklemede.

Dünya gazetesine konuşan IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, “Eğer kriz dört-sekiz hafta sürerse, Türkiye’ye ayrılan 6-7 bin Work &Travel kontenjanı ne yazık ki başka ülkelere dağıtılır, bu da 2018 yılında hiçbir üniversite öğrencisinin ABD’ye gidememesine yol açar” diye konuştu.

Vize konusunda sorun yaşayan öğrenciler için ABD büyükelçiliğinin gösterdiği bir yol var: Öğrenciler komşu ülkelerden ABD vizesi başvurusu yapabiliyor. Örneğin Gürcistan ve Ukrayna…
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