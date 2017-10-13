Samanyolu Haber /Ekonomi / Özel sektör borç batağında /13 Ekim 2017 13:57

Özel sektör borç batağında

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ağustos sonunda 2016 yıl sonuna göre 13.3 milyar dolar artarak 216 milyar dolara yükseldi.

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Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3.2 milyar dolar artarak 17.5 milyar dolar oldu.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 111 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 6.1 milyar dolar artışla 30.5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 496 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 129 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7.1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ağustos sonu itibarıyla, 216 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 48.7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 17.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 23.5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
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