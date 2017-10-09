'Vize kararınızdan geri dönün'

ABD'nin Türkiye'ye vize işlemlerini durdurmasına yönelik kararın ardından Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın dün ABD Büyükelçisi John Bass ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.







Görüşmede elçilik müsteşarına, ABD'nin vize kararının orantısız olduğu ve vatandaşlara yönelik mağduriyet yarattığı; ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin de iletildiği bildirildi.





ABD, büyükelçilik ve konsolosluklara giden ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Türkiye de karara misilleme olarak ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.



