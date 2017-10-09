Faizdeki dolarını TL'ye çevirdi, sosyal medyadan paylaştı

Daha önce adam öldürmeye azmettirmekten kesinleşen cezası 'yenilenen Yargıtay'la bozulan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk sosyal medya hesabından 'dövizini bozdur' kampanyasına katıldığını gösteren bir dilekçe paylaştı.





ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi sonrası döviz fiyatlarının ani yükselişiyle geçmişte başlatılan dolar bozdur kampanyasını tekrar başlatan Galip Öztürk faize koyduğu parasını bozdurdu. Sosyal medya hesabından dövizini bozdur kampanyasına katıldığını gösteren bir dilekçe paylaşan Galip Öztürk 3 milyon dolarını 3.68'den Türk Lirası'na çeviren talimatı gösterdi.







