Veysel Kılıç gözaltına alınıp serbest bırakıldı

25 gün Kılıçdaroğlu ile birlikte Adalet yürüyüşüne katılan Veysel Kılıç'ın Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alındığı duyuruldu.





Adalet Yürüyüşü'nün ardından bugün Çağlayan Adliyesi önünde eylemine devam eden Kılıç polislerce bir süre gözaltına alındı.





Oda TV sitesine konuşan Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparken başka bir vatandaşla tartışmaya girdiğini, bunun üzerine "can güvenliği gerekçesiyle" adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığını ifade etti.





Kılıç, Harbiyeli olan oğlunun darbe girişimi sonrası haksız bir biçimde tutuklandığı gerekçesiyle bir süre eylemlerine devam ediyordu.