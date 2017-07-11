Samanyolu Haber /Gündem / Veysel Kılıç gözaltına alınıp serbest bırakıldı /11 Temmuz 2017 13:18

Veysel Kılıç gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Tutuklu Harp Okulu öğrencisi oğlu için Kılıçdaroğlu'yla birlikte Adalet Yürüyüşü'ne katılan, daha sonra da Çağlayan'daki üst geçitte pankart açan Veysel Kılıç gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

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25 gün Kılıçdaroğlu ile birlikte Adalet yürüyüşüne katılan Veysel Kılıç'ın Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alındığı duyuruldu.

Adalet Yürüyüşü'nün ardından bugün Çağlayan Adliyesi önünde eylemine devam eden Kılıç polislerce bir süre gözaltına alındı.

Oda TV sitesine konuşan Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparken başka bir vatandaşla tartışmaya girdiğini, bunun üzerine "can güvenliği gerekçesiyle" adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Kılıç, Harbiyeli olan oğlunun darbe girişimi sonrası haksız bir biçimde tutuklandığı gerekçesiyle bir süre eylemlerine devam ediyordu.
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