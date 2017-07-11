Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'yi ziyaret eden Tillerson demokrasiye ihanet etti' /11 Temmuz 2017 13:20

'Türkiye'yi ziyaret eden Tillerson demokrasiye ihanet etti'

Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti ABD medyasında eleştirilere neden oldu.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın hafta sonunda gerçekleştirdiği Ankara ziyareti ülkesinde eleştirilere yol açtı. Ülkenin öne gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan başyazılardan birinde, Tillerson’ın ziyareti “demokrasiye ihanet” olarak nitelendirildi.

“Tillerson’ın demokratik ideallere ihanet” başlığı ile yayınlanan yazıda, ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaret sırasında darbe girişimi karşı çıkanları övdüğü belirtildi ancak “Erdoğan’ın başarısız darbeden bu yana muhaliflerine ve bağımsız medyaya yönelik gaddarca tasfiyesine karşı koyan cesur erkek ve kadınları selamlamadı” eleştirisi yapıldı. Adalet Yürüyüşü’ne katılalar konusunda ABD Dışişleri Bakanı’nın sessiz kalması, “Ankara’ya, muhalefete yönelik kaba saldırısını hiçbir uluslararası tepki görmeden sürdürebileceği mesajını veriyor.” denildi.

“ABD’NİN ÇIKARINA DEĞİL” 
Türkiye’de giderek baskıcı bir ortamın yerleştiğinin vurgulandığı yazıda ‘realist’ dış politikayı savunanların bile “Türkiye’de demokratik düşünen milyonlarca kişiye destek vermemenin ABD’nin uzun vadede çıkarına olmadığı” vurgulandı.

Yazıda referandumdan geçen anayasa paketi “ülkeyi kutuplaştıran ve Erdoğan’a geniş otokratik yetkiler veren bir değişiklik” olarak nitelendirildi ve referandum sonrasında baskı ortamının daha da arttığına dikkat çekildi. Uzun ve keyfi gözaltılar, işlerinden edilen kamu çalışanları ve insan hakları savunucularının tutuklanmasına ek olarak Erdoğan’ın korumalarının Washington’da protestoculara saldırması hatırlatıldı
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