Samanyolu Haber /Ekonomi / Vergi borçluları listesindeki ilk 100 patronun borcu 30 milyar lira /29 Eylül 2018 12:33

Vergi borçluları listesindeki ilk 100 patronun borcu 30 milyar lira

Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete 1 milyar liranın üzerinde vergi borcu olanları açıkladı. Yeni Ekonomi Programı ile hedeflenen tasarruf 60 milyar lira iken, vergi borçluları listesindeki ilk 100 sermaye grubunun 30 milyar lira vergi borcunun bulunması dikkat çekti.

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Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete 1 milyar liranın üzerinde vergi borcu olanları açıkladı. Yeni Ekonomi Programı ile hedeflenen tasarruf 60 milyar lira iken, vergi borçluları listesindeki ilk 100 sermaye grubunun 30 milyar lira vergi borcunun bulunması dikkat çekti. 

Listeye göre ilk 100'de yer alanların borcu ve cezası 30 milyar 656 milyon 581 bin 462 lira oldu. 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre 30 Haziran itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 1 milyar 59 milyon 130 bin 277,79 lira ile Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.

İlk 10'da Hilmi Başaran, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., İmarbank Offshore Ltd. Şti., Kross Otomotiv ve Endüstri Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ali Türkan, Sportingbet com.alderney Limited yer alıyor.

Listede banka şubeleriyle çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, tekstil, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketinin olduğu görüldü. Öte yandan, listenin sadece ilk 100'ünde yer alan kişi ve kuruluşların toplam vergi borçlarının tutarı 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu. 
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