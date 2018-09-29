Köln Belediyesi, Erdoğan'ın katılacağı etkinliğin halka açık bölümünü iptal etti

Köln Belediyesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışı esnasında cami dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin gelmesi beklenen etkinliği iptal etti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker bir basın toplantısı düzenleyerek, DİTİB'in etkinlik için sunduğu güvenlik konseptinin yetersiz kaldığını açıkladı.





Erdoğan tarafından yapılacak cami açılışının sadece cami binası içinde gerçekleştirileceği bildiriliyor. Törene sadece davetli 500 misafir katılabilecek.