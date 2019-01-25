Venezuela'nın tartışmalı başkanı Maduro ve ekibine af için şartlarını sıraladı

Ulusal Meclis Başkanı seçileli daha 3 hafta olmuşken destekçilerinin karşısında 'Geçici Devlet Başkanı' olarak yemin eden 35 yaşındaki Guaido, Maduro'nun iktidardan kendiliğinden çekilmesi ve Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisine yardımcı olması halinde ona, ekibine ve askeri yetkililere af çıkarmaktan söz etti.







Dün ABD'nin İspanyolca yayın yapan Univision kanalına konuşan Guaido, "Geçiş dönemlerinde böyle gelişmeler olur" diyerek Ulusal Meclis'in tanımadığı ve geçersiz ilan ettiği yetkililer için af yasa tasarısını değerlendirebileceğini söyledi.





Krizin sona ermesi için ordu dahil tüm kesimlere ulaşmaya çalıştığını belirten Guaidao, "Mümkün olduğu kadar çabuk özgür seçimler düzenlenmesini sağlamak gibi bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Oysa bir diktatörlükte yaşıyoruz" dedi.





Maduro'yu affetme olasılığına işaret eden Guaido, 'Şili'de benzer bir hamlenin demokrasiye geçiş sürecinde önemli rol oynadığını' söyledi.





