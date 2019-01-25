Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un eski danışmanına gözaltı /25 Ocak 2019 17:21

Trump'un eski danışmanına gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone Florida'da gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Gelen ilk bilgilere göre Trump'ın yakın isimlerinden biri olan Roger Stone'un gözaltına alındığını Özel Savcı Robert Mueller açıkladı. 

?Stone'a, 'yalan beyanda bulunmak', 'yalan beyanda bulunması için sanığı tehdit etme' gibi 7 farklı suçlama yöneltiliyor.

İddianamede Stone'un 2017'de İstihbarat Komitesi'ne birçok yanlış beyanda bulunduğu belirtiliyor. 

Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında Özel Savcılık Ofisi tarafından soruşturulan Stone, 2016 seçimlerinden önce WikiLeaks tarafından yayınlanan e-postaların kaynağını bilmediğini iddia etmişti.

Stone'un ayrıca Hillary Clinton'un kampanyasını sabote etmek için WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile işbirliği yaptığı iddia edilmişti.

2016'da Clinton'un seçim kampanyası başkanı John Podesta, Stone'u WikiLeaks sızıntısı hakkında önceden bilgi sahibi olmakla suçlamıştı.

Stone'un bugün mahkemeye çıkması bekleniyor. 

2017'de, Rusya'nın 2016 seçimlerinde karışma girişimleri iddialarını sorgulamak için başlatılan soruşturma kapsamında, Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve özel avukatı Michael Cohen'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

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