Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da resmi enflasyon: %1.7 milyon! /10 Ocak 2019 01:11

Venezuela'da resmi enflasyon: %1.7 milyon!

Venezuela Ulusal Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Rafael Guzman, ülkenin geçen yılki kümülatif yıllık enflasyon oranının neredeyse yüzde 1.7 milyona ulaştığını belirtti.

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Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaşan Guzman, "2018 yılı neredeyse yüzde 1.7 milyonluk enflasyon oranıyla tamamlandı. Bu verilerle Venezüella, tarihte en yüksek enflasyona sahip olan dünyanın 3 ülkesinden birine dönüşüyor. Bu, iktidarı ele geçiren ve içinde bulunduğumuz krizi çözmek için önlem önermeyenlerin çalışmalarının bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki ekonomik kriz uzun zamandır devam ediyor. Daha önce Uluslararası Para Fonu, 2018 sonu itibarıyla Venezuela'daki yıllık enflasyon oranının yüzde 1 milyona ulaşabileceğini öngörmüştü. Şu anki enflasyon oranıyla Venezuela'daki durum, 1923'te Almanya'nın ve 2000'li yılların sonunda Zimbabve'nin düşmüş olduğu duruma benzer hal alıyor.
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