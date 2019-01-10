Pompeo: Erdoğan Kürtler konusunda taahhütlerde bulundu

Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçerek Erbil'de IKBY eski Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli Kürtlerin korunması konusunda güvence verdiğini söyledi.







Pompeo, Suriye'den çekilme sürecinin Kürtlerin ve bölgede görev yapan ABD askerlerinin korunmasını sağlayacak şekilde yürütüleceği mesajını verdi. Mike Pompeo’ya "Kürtler’in korunmasını ön koşul olarak koyduğunuzdan beri Erdoğan ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda daha az hevesli. Bu durum çekilmeyi riske atıyor mu?" diye soruldu. Pompeo soruya, "Hayır, Başkan'ın çekilme kararı çok net" yanıtını verdi.





ABD Dışişleri Bakanı, “Süreci Amerikalıların güvende olduğundan emin olacağımız şekilde nasıl uygulayabiliriz diye onlarla konuşuyoruz. Çıkmadan önce IŞİD’in son unsurlarını yok etme misyonunu da tamamlayacağız” diye konuştu.





Pompeo, geçen günlerde bir televizyon kanalına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki Kürtler konusunda taahhütler verdiğini söylemişti. Erbil’de ABD Dışişleri Bakanı’na "Geçen hafta söylediğiniz gibi, Kürtlerin korunması misyonun parçası mı? diye soruldu.





Pompeo soruya, "Geçen hafta şunu dedim: Bu insanlar bizim yanımızda savaştı. Suriye’den çekilirken onların korunduğundan emin olmak için elimizden geleni yapmak önemli. Erdoğan taahhütlerde bulundu. Erdoğan da bunu anlıyor. O şekilde bir dil kullanıyor. Kürtlerle bir sorunumuz yok diyor” yanıtını verdi.





ABD Dışişleri Bakanı, “Durumun böyle olduğundan emin olmak istiyoruz. Jeffrey ve diğer arkadaşlarımız bölgeyi ziyaret ederken, o alanda gerçek bir ilerleme sağlayacağımızdan eminim” ifadesini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YPG gibi grupları Türkiye’ye yönelik varoluşsal tehdit olarak nitelediğinin hatırlatılması üzerine Pompeo, "Teröristlerin varoluşsal tehdit olduğundan söz etti. Teröristlerden Türkiye'ye tehdit olduğunu kabul ediyoruz. Teröristleri nerede olursa hangi ülke yakalayacaksa o ülkeye desteğe hazırız. Buna Türkiye ve diğerleri dahil” diye konuştu.





Amerika'nın Sesi