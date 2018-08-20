Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ABD'yi şikayet etti /20 Ağustos 2018 19:47

Türkiye ABD'yi şikayet etti

Türkiye, ABD’nin yaptırımlarıyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava süreci başlattı.

SHABER3.COM

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye’nin, ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Dünya Ticaret Örgütü’nün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye, alınan önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın bazı hükümleri ile çatıştığını iddia etmektedir” ibareleri yer aldı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye’ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil” ifadelerini kullanmıştı.
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