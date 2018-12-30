Samanyolu Haber /Dünya / Venedik'e giriş artık paralı olacak /30 Aralık 2018 20:42

Venedik'e giriş artık paralı olacak

İtalyan meclisinde kabul edilen 2019 bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden 2.5 ile 10 euro arasında giriş ücreti alınacak.

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İtalya'da popülistlerle aşırı sağcıların koalisyon hükümetinin hazırladığı 2019 devlet bütçesi, mecliste kabul edildi.
Bütçe, her yıl daha fazla sulara gömülmekte olan İtalyan kültürünün mücevheri Venedik'e giden turistlerden 'kente giriş vergisi' adı altında ek ücret alınmasını öngörüyor.

Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2.5, yüksek sezonda ise 5-10 euro arasında kente giriş parası alınacak.

KONAKLAMA VERGİSİ BİTİYOR

Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi.

Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı 'konaklama vergisinin' ise 'kente giriş vergisi' ile birlikte sona ereceği belirtildi. Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan 3. kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist giriş yapıyor.

İtalya'nın kuzeydoğusunda 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda 'fazla turistten' dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor.

Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.
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