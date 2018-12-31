Samanyolu Haber /Gündem / 2. Ordu Komutanı Metin Temel görevden alındı /31 Aralık 2018 02:09

2. Ordu Komutanı Metin Temel görevden alındı

Orgeneral Metin Temel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2. Ordu Komutanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

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General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Org. İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut, bu görevinden 3. Ordu Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı'na atandı.

Yandaş basına düşen iddialara göre Metin Temel'in görevden alınacağı ya da istifa edeceği belirtiliyordu. Bu iddia doğrulanmış oldu. İddialara göre 15 Temmuz'dan bu yana Temel ile Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler arasında çeşitli sıkıntılar ve görüş ayrılıkları yaşandığı konuşuluyordu.

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