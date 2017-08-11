Samanyolu Haber /Gündem / 'Vekillerin maaşı az, Ankara'ya gelin bir hallerini görün' /11 Ağustos 2017 09:31

'Vekillerin maaşı az, Ankara'ya gelin bir hallerini görün'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, milletvekili maaşlarını yetersiz buldu.

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Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada Rıfat Hisarcıklıoğlu, Vali ve milletvekillerinin aldığı maaşın az olduğunu ifade etti:

"Millet olarak biz bunu yağcılık filan zannediyoruz. Tam tersine. Doğru yapılan işi takdir edeceksin. Bu işi yapanlar para pul için yapmazlar. Ne valiye verdiğimiz maaş, maaş. Ne milletvekiline verdiğimiz maaş, maaş açık söyleyeyim. Millet çok zanneder ama gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün. Buradan gelen herkese yemek ısmarlayacak, çay ısmarlayacak, otobüs parası verecek. Hastane işi olur hastaneye gönderirler. Zannedersiniz ki çok maaş alırlar. Oda başkanlarının da aynı şey. Belediye başkanlarımız da böyle. O zaman bunlara doğru işler yaptıkları zaman alkış yaparsanız, taktir ederseniz sizlere müthiş hizmet ederler."
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