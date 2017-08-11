“Bu adam ne yapıyor, haddini aşıyor. Sustur onu!...''

Ertuğrul Özkök'ün genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde köşe yazan Çölaşan, "Sahibinin sesidir" dediği Özkök için "Yüce patron Aydın Doğan'ın Hürriyet'te Ertuğrul Özkök isimli bir sözcüsü ve sağ kolu var" ifadesini kullandı.







Akif Beki konuşur mu?





Sevgili okurlarım, Hürriyet'in köşe yazarlarından biri olan Akif Bekidün gazeteden şutlandı. Bu arkadaşın geçmişi ve Hürriyet'te nasıl köşe yazarı olduğu, günün birinde bu dönem medyasını yazacak olan araştırmacılar için çok ilginç bir örnektir.





Akif Beki dünya liderimizin en güvendiği gazeteci idi. Başbakanlığı döneminde onu Başbakanlık Basın Danışmanı yapmıştı.

Doğrusunu isterseniz Akif de iyi çalışıyordu! “Erdoğan'ın Harfleri”isimli kitabında dünya liderimizin Yahudilerin peygamberi Hazreti Musa'nın soyundan geldiğini açıklıyor, muhteşem yağlar çekiyordu.

Recep Tayyip Bey o sırada da Aydın Doğan'a fena halde gıcıktı. Dolayısıyla, doğal olarak Akif de ona gıcıktı!

Günün birinde, dünya liderimizle Akif önemli bir karar aldılar:

“Doğan Medya Grubu'nun Başbakanlık muhabirlerinin Başbakanlık binalarına girmesi yasaklanmıştır!”





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Belki inanmazsınız diye onların isimlerini de aynen vereyim:

Turan Yılmaz ve Hasan Tüfekçi (Hürriyet), Abdullah Karakuş(Milliyet), Fatma Çözen (Star TV), Veli Toprak (Vatan).

Yukarıda ismi geçen kuruluşların tümü o sırada Aydın Doğan'a aitti.





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Aradan bir süre geçti… Ve günün birinde dünya liderimizin bir mesajı Aydın Doğan'a iletildi:

“Sen bizim Akif'i al, kendi gazetelerinde köşe yazarı yap!”

Patronun bu isteği reddetme gücü elbette ki yoktu. Boynu kıldan inceydi!.. Ve Akif'i almak zorunda kaldı…

2013 yılında Akif Hürriyet'te köşe yazarı yapıldı. Düne kadar da orada yazıyordu.

Korku dağları bürümüş ve Aydın Doğan, kendi muhabirlerini Başbakanlıktan kovan Akif'i maaşa bağlayıp köşe yazarı yapmayı içine sindirmişti.





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Ancak Akif haddini biraz aşmıştı. Özellikle son zamanlarda Tayyipgiller iktidarını eleştiriyordu.

Bu kez Aydın Doğan'a “Yukarılardan” başka uyarılar gelmeye başladı:

“Bu adam ne yapıyor, haddini aşıyor. Sustur onu!..”

Dün Akif'i Hürriyet gazetesinde köşe yazarı yapmak için bastıranlar, bu kez 180 derece çark edip kovulması ve susturulması için çaba harcıyordu!

Ve Akif dün Hürriyet'te son yazısını yazıp veda etti.





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Yüce patron Aydın Doğan'ın Hürriyet'te Ertuğrul Özkök isimli bir sözcüsü ve sağ kolu vardır.

Sahibinin sesidir.

AKP iktidarının bazen açık, bazen üstü örtülü destekçisidir.

Şimdi gençlik heveslerine kapılıp acayip bir magazinci oldu. Patron parasıyla dünyayı geziyor, krallar gibi yaşatılıyor falan filan…

Bir şey dikkatleri çekiyordu…

Bu Ertuğrul köşesinde sık sık Akif'e sataşır, onu gagalardı.

Bazı gazeteci arkadaşlar “Göreceksin, Ertuğrul Akif'i kovduracak”derdi de ben inanmazdım.





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Bu tahminin doğru olduğunu dün anladım. Akif'in veda yazısının son cümleleri aynen şöyleydi:

“Bir çift söz de Özkök'e. Gidiyorum ama çok da rahatlama, hemen koyverme. Gözüm üstünde.”

Üstü kapalı bir tehdit…

Belli ki Ertuğrul konusunda bildiği önemli bir şeyler var.

Altını oyanları, yediği kazıkları anlatır mı?

Bence hayır zira anlatmak yürek ister.

İzin vermezler.

Bu arkadaş ne İsa' ya yaranabilmiş, ne de Musa' ya!





Emin Çölaşan / Sözcü