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Ve Trump Çin ile 'savaş'ın fitilini ateşledi
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Ve Trump Çin ile 'savaş'ın fitilini ateşledi
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22 Mart 2018 20:20
Ve Trump Çin ile 'savaş'ın fitilini ateşledi
ABD Başkanı Donald Trump Çin mallarına yeni gümrük vergisi getiriyor.
SHABER3.COM
Ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getiriyor.
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