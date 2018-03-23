Samanyolu Haber /Gündem / Nevşehir'de askeri uçak eğitim sırasında düştü /23 Mart 2018 00:48

Nevşehir'de askeri uçak eğitim sırasında düştü

TSK: Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır

SHABER3.COM

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri uçak Nevşehir yakınlarında düştü. Muharip uçağın pilotlarına ulaşılmasına yönelik arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise  düşen uçakta ilk belirlemelere göre, 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK: F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır
Konuya ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"2 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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