Samanyolu Haber /Gündem / Ve tanzim satışına bakliyat da geldi... /25 Şubat 2019 22:16

Ve tanzim satışına bakliyat da geldi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına da başlanacağı açıklandı.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; başkentin 30 noktasına kurularak, 10 çeşit sebzenin uygun fiyatla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, yarından itibaren bakliyat satışına da başlanacağı belirtildi. Haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı gerçekleştirilecek. Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgahlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.
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