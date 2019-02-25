Erdoğan'dan 'parti kuracaklara' üstü kapalı mesaj: Bugün bize ihanet edenler...

Tokat'ta konuşan Erdoğan yerel seçimlerde başka partiye geçen AKP'lilere seslenerek onları hain ilan etti. Erdoğan'ın sözleri son günlerde AKP içinden Gül, Babacan, Davutoğlu gibi parti kurma hazırlığında olduğu öne sürülen kişilerle ilgili dedikoduların arttığı zamanda gelmesi dikkat çekti.
'BİZE İHANET EDEN...'
Erdoğan şunları söyledi:
''Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Gel biraz da sen dinlen buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. 31 Mart'a giderken gerekli dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum.''
'ANLAŞILAN O Kİ BAŞKA MECRA ARAYANLAR VAR'
Erdoğan Yozgat'ta da benzer sözlerle konuştu:
AKP içindeki muhaliflerin yeni parti hazırlığında olduğu iddialarına da üstü kapalı olarak değinen Erdoğan, "Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? İnşallah 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız? Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz" diye konuştu.