Erdoğan'dan 'parti kuracaklara' üstü kapalı mesaj: Bugün bize ihanet edenler...

Tokat'ta konuşan Erdoğan yerel seçimlerde başka partiye geçen AKP'lilere seslenerek onları hain ilan etti. Erdoğan'ın sözleri son günlerde AKP içinden Gül, Babacan, Davutoğlu gibi parti kurma hazırlığında olduğu öne sürülen kişilerle ilgili dedikoduların arttığı zamanda gelmesi dikkat çekti.





'BİZE İHANET EDEN...'





Erdoğan şunları söyledi:





''Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Gel biraz da sen dinlen buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. 31 Mart'a giderken gerekli dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum.''





'ANLAŞILAN O Kİ BAŞKA MECRA ARAYANLAR VAR'



