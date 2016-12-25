Samanyolu Haber /Gündem / Ve ÖSO'yu da sattılar! /25 Aralık 2016 14:00

Ve ÖSO'yu da sattılar!

Rusya ile anlaşmada çok kritik Özgür Suriye Ordusu ayrıntısı...

Erdoğan: ÖSO tam bir direniş hareketidir...

Rusya ile anlaşmada çok kritik Özgür Suriye Ordusu ayrıntısı...

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan Genelkurmay açıklamasındaki Özgür Suriye Ordusu ile ilgili çok önemli bir detaya dikkat çekti. 

İşte o yazı:

İktidarın Suriye politikasında çöküşün  ve Esad rejimini tanıdığının tescil edildiği tarih  20 Aralık 2016.  

Rusya, İran ve Türkiye'nin imzaladığı Moskova mutabakatı...

TSK ARTIK "ÖSO" YERİNE "ÖZEL GÖREV KUVVET GRUPLARI" DİYOR

O tarihten beri, Fırat Kalkanı operasyonları ile ilgili yayınlanan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi bilgilendirme notlarında  dikkatimi çekiyor. 19 Aralık'tan sonra çok önemli bir  ifade değişikliği yapıldı. Bu tarihe kadar, TSK'nın  Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda hep Özgür Suriye Ordusu'nun kısaltılmışı (ÖSO) kullanılırdı. Metinlerde, "ÖSO unsurlarına destek sağlayan TSK..." diye geçerdi. 20 Aralık'tan itibaren yapılan Genelkurmay açıklamalarında, ÖSO yerine  "Özel Görev Kuvvet Grupları" denilmeye başlandı. Dün sabah yapılan  açıklamada da, "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edilmiştir" deniliyordu. Perşembe ve  Cuma günü yapılan açıklamalarda da ifadeler aynıydı. Ancak, dün  öğle saatlerinde "Haftalık basın bilgi notu (15-21 Aralık 2016)" başlığı ile gönderilen açıklamada,  "bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte.." ifadesi gözüme çarptı.

Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının yaptığı açıklamalar uluslararası alanda kesin bağlayıcıdır. Bırakın bir cümleyi, bir kelimeyi, bazen noktanın, virgülün yeri bile karşınıza konulur.

Acaba!.. Rus Devlet Başkanı Putin'in bastırmasıyla, El Nusra'da çark edilişin ardından ÖSO'da  ne gibi bir değişiklik oldu?.. ÖSO  artık Özel Kuvvet Görev Grupları mı oldu?.. Veya açıklamaların hangisinde sehven bir yazım hatası yapıldı?..  Mehmetçiği satan, ABD'ye istihbarat sızdırdığı bilinen ÖSO içindeki bazı gruplarla  yollar kesin olarak  ayrıldı mı?..Yoksa, Moskova mutabakatından sonra Esad'a gönderilen yeni bir mesaj mı?..

Kafa karışıklığı olmadan acilen izah edilmeli!..

"TAM BİR DİRENİŞ HAREKETİ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha dün İstanbul'da katıldığı bir açılışta "Birileri utanmadan 'Özgür Suriye Ordusu' terör örgütüdür diyor. Alakası yoktur. ÖSO tam bir direniş hareketidir" demişti.
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