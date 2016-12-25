Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu babasının ödülünü alırken acı konuştu /25 Aralık 2016 14:01

Tutuklu babasının ödülünü alırken acı konuştu

Kan bağışı rekortmeni babası cadı avı kapsamında tutukluydu, ödülünü alırken acı konuştu.

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Muğla’da Türk Kızılay’ı Birgül Gökmen Muğla Kan Bağışı merkezi tarafından Menteşe ilçesinde en çok kan bağışı yapan kişilere ödül verildi.

Ödül alanlar arasında Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım  kapsamında tutuklanan Abdurrahman Ergün Ulu’da bulunuyor. Verdiği kan bağışlarıyla bronz madalyayı hak eden Ulu’nun madalyasını oğlu Muhammed Ulu aldı.

Babası adına ödül alan Muhammed Ulu “Babam şuan FETÖ’den tutuklandı. Ben Kızılay tarafından babama verilen ödülü almaya geldim. Babam gibi gönüllü bir kan bağışçısını içeri aldınız” dedi.

 Abdurrahman Ergün Ulu’nun oğlu Muhammed Ulu sahneden indikten sonra salonu terketti.

HAYRETLE DİNLEDİLER
Törene yeralan; Muğla Valisi Amir Çiçek, İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Kızılay Başkanı Bülent Karakuş ve Muğla protokolü, Ulu'nun söylediği çarpıcı cümleyi hayretle dinlediler ve salonda büyük bir sesizlik hakim oldu.

Muhammed Ulu, babasına verilen bronz madalyayı avucunun içine çıkıştırıp sahneden indi ve salonu terketti.  
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