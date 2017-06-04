Türkiye Varlık Fonu, aslında 'Paralel Hazine' mi?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) dört alt fon kurdu ve bunu Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımladı.





- Piyasa İstikrar ve Denge Fonu

- KOBİ Finansman Fonu

- Lisans ve İmtiyaz Fonu

- Maden Alt Fonu.





Karar 13 sayfa. Tamamı sermaye piyasası terminolojisiyle yazılmış. Borsayı bilmeyenin anlaması pek zor. Zaten A.Ş. olmanın avantajı da bu.

Resmi Gazete’de yayımlama derdinden kurtuluyorsun. Oysa Resmi Gazete’de [Haber görseli]yayımlansa, 1 Haziran’dan bu yana yüz binlerce kez okunacak ve tartışma zemini çok daha yaygın olacaktı.





Ticaret Sicili gazetesinde “Yatırım Komitesi” üyelerinin özgeçmişleri de var. Misal Yiğit Bulut’un hangi gazetelerde köşe yazarlığı, hangi TV’lerde yöneticilik yaptığı, CNN’deki Parametre programı, halen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini, Ticaret Sicili’nde görmek biraz enteresan. Yatırım komiteleri ayda en az bir kere toplanıp alacakları yatırım kararını konuşacakmış.





Resmen müdahale edecek





Böylece bu dört Fon ile TVF kuruluşu sırasında dile gelen “ikinci Hazine”, resmiyet kazanmış oldu. Şimdi para ve sermaye piyasalarına resmen müdahale edilecek. Fakat belirsizlik azalmak yerine büyüyor. Zira bilen bilir ki, sermaye piyasası araçları kâr getirirken iyidir. Ama riskler ortaya çıktığında ne olacağının cevabı yok.





Güvendiğim bir bankacıyı görüşü için aradım. Çok endişeli olduğunu söyledi. İki başlıkta özetliyor:





- Artık bir değil iki borçlanma otoritesi var.





- Yabancı bankalar her yıl bütçe yaparken her bölge ve ülke için bir fon ayırır. Türkiye’nin fonu da bellidir. Şimdi kritik soru şu: Yabancılar Varlık Fonu işlem yapacak diye, örneğin Türkiye’ye 100 milyon dolar ayırdıysa, bunu 150’ye çıkarıyor mu?





Sonra cevabı kendisi verdi: Şu ana kadar hayır. Bankacı dostumuzun dediği süreklilik kazanırsa, bize (ülke ekonomisine) bu işin sadece riski kalabilir.





Dikkat ve açıklık zorunlu.