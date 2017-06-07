Samanyolu Haber /Gündem / Van'dan acı haber geldi.... /07 Haziran 2017 14:01

Van'dan acı haber geldi....

Van'ın Başkale İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Van'dan acı haber geldi....


Çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürülürken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 asker yaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen asker burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.
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