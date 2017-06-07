Van'dan acı haber geldi....





Çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürülürken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.





Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 asker yaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen asker burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.