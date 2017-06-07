Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Trump'tan şok Küba kararı /07 Haziran 2017 14:14

ABD Başkanı Trump'tan şok Küba kararı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Küba politikasında geçmişe döneceği iddiası ortalığı karıştırdı. Sağ görüşlü The Daily Caller, eski devlet başkanı Barrack Obama’nın 'normalleştirdiği' politikaların Trump tarafından geri çekileceğini ve 'Küba kapılarının kapatılacağını' iddia etti.

ABD Başkanı Trump'tan şok Küba kararı

ABD-Küba Ticaret ve Ekonomik Konseyinden John Kavulich'e dayandırdığı haberinde Daily Caller web sitesi, "Başkan Donald Trump, eski başkan Obama'nın Küba'ya yönelik politikalarının geri çekileceğini” ileri sürdü. İddia kısa sürede yankı buldu. Beyaz Saray muhabirleri iddiaya katılırken Trump’un yeni Küba politikalarını büyük olasılıkla haziran ayında açıklaması bekleniyor.

5 HAZİRAN'DA AÇIKLANABİLİR

The Times, isimsiz kaynaklara dayanarak Trump’ın bu politika değişikliği için Küba'daki "insan hakları ihlallerini" bahane edeceğini öne sürdü ve yeni kararın Küba ordusuyla bağlantılı Amerikan şirketlerini de hedef alacağını söyledi. Gazete, Küba meselelerinde deneyimli avukat Robert L. Muse’nin Küba ordusu Küba ekonomisiyle bağlantılı olduğu için bu kararın önemli etkiler yaratabileceği öngörüsünü aktardı.

The New York Times ise Küba yönetiminin çok kritik bir reçetesinin olduğunu ve bunu büyük olasılıkla 5 haziranda açıklayacağını yazdı.

Küba'ya seyahat eden Amerikalar üzerindeki kısıtlamaların yeniden getirilmesi de olası bulunuyor.

'6.6 MİLYAR DOLARA MAL OLUR'

Trump'un Küba politikalarındaki olası değişikliğe karşı Küba ile iş yapma niyetinde olan ABD’li iş insanları örgütü Engage Cuba, bu politika değişikliklerinin getireceği olumsuzluklarla ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre Küba politikalarının tersine çevirmek ABD ekonomisine 6.6 milyar dolara mal olacak.


Küba ABD ilişkileri uzmanı akademisyen William M. Leo Grande’ye göre Trump yönetimi Küba-Amerika ilişkilerinde geriye dönüşten politik fayda umuyor, ancak son seçimler Kübalı Amerikalıların iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediğini gösterdi.

Peolpe’s World internet sitesine göre Başkan Trump "Küba'daki demokrasiyi teşvik edici programlar için Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USIAD'in) fonlarında artış (olasılığını) tartıyor." Fakat Küba bu tip olayları düşmanca buluyor ve ülkeye müdahale olarak değerlendiriyor.

Küba, Trump'ın ABD başkanı seçildiğinin açıklanmasıyla hemen hemen aynı anda 'düşman faaliyetlere' karşı koymak için ülke çapında askeri tatbikat yapmak üzere birliklere 'hazır olun' talimatı vermişti.
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