Van'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesinde 19.31'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.1 olarak duyurdu.

Van'ın Saray ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.31'de merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.





Depremin 11,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.