Prens Salman Manchester United'ı mı alacak?









Bin Salman'ın bu satın alma için 3,8 milyar sterlin ödeyeceği ileri sürülürken, Salman cephesinden konu ile ilgili yanıt geldi.





Salman'ın basından sorumlu bakanı Turki al-Shabanah, Manchester United ile bir görüşmenin olduğunu belirterek bunun kulüp satın alma ile bir alakasının olmadığını belirtti.





Hürriyet'in aktardığına göre, Salman'ın basından sorumlu bakanı Turki al-Shabanah, Manchester United ile bir görüşmenin olduğunu belirterek bunun kulüp satın alma ile bir alakasının olmadığını ifade etti.





Öte yandan Al-Shabanah, "Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman'ın Manchester United'ı almak istediği yönündeki haberler tamamen yanlıştır" beyanatında bulundu.





Manchester United'ın Amerikalı sahipleri Glazer ailesi, kulübü 14 yıl önce 790 milyon sterline satın almışlardı.





2018 Ekim ayında, Manchester United'ın satılacağı yönündeki haberler üzerine Glazer ailesi kulübü hiçbir bedele elden çıkarmayacağını duyurmuştu.