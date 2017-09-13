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Van Damme’ın oğlu tutuklandı
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Van Damme’ın oğlu tutuklandı
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13 Eylül 2017 16:16
Van Damme’ın oğlu tutuklandı
Jean Claude Van Damme’ın oğlu tutuklandı. 21 yaşındaki Nicholas Van Varenberg’in evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde de bulunduğu öğrenildi.
Dövüş filmlerinin usta aktörü Jean Claude Van Damme’ın oğlu Varenberg, ev arkadaşını bıçakla rehin aldı. 20 dakika sonra rehineyi serbest bırakan Varenberg çıkarıldığı mahkemece tukuklandı.
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