Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Sarayda dolar kavgası





Son dönemde dolarda hareketli günler yaşanıyor. Hafta başında 3.40’ın altına inerek son ayların en düşük sevidyesini gören kur daha sonra yukarı yönlü bir hareket izleyerek tekrar 3.45’e yaklaştı.







Dolarda yaşanan bu hareketlilik Cumhurbaşkanı Başdanışmanları arasında fikir ayrılığına neden oldu. Dolardaki düşüşün ihracatı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, geçtiğimiz pazartesi günü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında “Bizde kurların daha aşağı gitmesi riskli. Çünkü ihracatı zora sokar, şirketlerin kârlılığı düşer. Bu da istihdam sorununu doğurur. Merkez Bankası elindeki araçları kullanarak kurlara müdahil olmalıdır” demişti.





Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ise bugün Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Dalgalı kur rejimi uyguladığımız için kur seviyesine düşük ve bu seviye tehlikeli demek yanlış. Reel sektör, bankalar, TCMB, siyaset herkes düşük faiz istiyor, ancak bizim isteğimiz dışında bir de piyasa gerçeği var. TCMB piyasa gerçeğini bizden ayrı olarak yönetmesi gereken tek kurum, TCMB’ye bu yönetme hakkını ve iradesini vermemiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.















‘ARKADAŞIMIZ BİRAZ TECRÜBESİZ’





Yaşanan bu gelişmelerin ardından Habertürk TV yayınına katılan Bünet Gedikli’ye, Cemil Ertem’in söz konusu değerlendirmeleri soruldu. Gedikli solrulan bu soruya verdiği cevapta, “Arkadaşımız biraz tecrübesiz. Etrafındaki insanların da biraz şeyine gelmiş, öyle anlıyorum veya gazete haberlerinden okumuş olabilir, tam konuyu değerlendirdiğini de düşünmüyorum. Yaptığı açıklama da onu gösteriyor. Biz burada bir kur seviyesi söylemiyoruz. İkinci nokta şudur, siyasiler her zaman Merkez Bankası ile ilgili açıklama yapar, çünkü MB, kanun gereği hükümet hedefleriyle uyumlu çalışmak zorunda. Öyle bir şey söylemiş ki sanki MB ayrı bir cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti yanında başka bir cumhuriyetten bahsediyormuşuz gibi bir yaklaşım var. Ben bunu zaten doğru bulmuyorum ve yıllardan beri kavgasını verdiğimiz konu.”” ifadelerini kullandı.





‘FİKİR AYRILIĞI GİBİ TARTIŞMA AÇILMASIN’





Gedikli’nin açıklamalarına Ertem’den jet yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı ‘Fikir ayrılığı gibi gereksiz bir tartışma alanı açılmasın’ diyerek cevap verdi.







