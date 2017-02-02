Vali Coş yalanladı, Cumhuriyet belge yayınladı







Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun'nun Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın merkeze çekilen vali kardeşi Adnan Yılmaz’ın bulunduğu 5 valinin Bank Asya’da hesabı bulunduğu, Kimse Yok mu Derneği’ne bağış yaptıklarının ortaya çıktığını 5 valinin bu kapsamda pasaportlarının iptal edildiğini" yazdı.





23 Ocak 2017 tarihinde "Bu 'Coş'ku şüpheli" manşetiyle yayınlanan habere İçişleri Bakanlığı ve Vali Hüseyin Avni Coş'tan yalanlama geldi. Haberin linkine engelleme getirildi.













CUMHURİYET BELGE YAYINLADI





Cumhuriyet gazetesinin o haberiyle ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı:





"Bugün bir gazetede yer alan valilerin pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberle ilgili olarak, Devlet Denetleme Kurulu'ndan adı geçen valilerimizle ilgili Bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma mevcut olmayıp; pasaportlarının tahdidi söz konusu değildir"





Vali Coş'un da yalanladığı haberin belgesi bugün ortaya çıktı.





İŞTE BELGE











