Samanyolu Haber /Gündem / Vali Coş yalanladı, Cumhuriyet belge yayınladı /02 Şubat 2017 13:55

Vali Coş yalanladı, Cumhuriyet belge yayınladı

İçişleri Bakanlığı, Bank Asya'da hesabı bulunan ve Kimse Yok mu Derneği'ne bağışta bulunan 5 vali Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan haberini yalanlamıştı. Ancak bugün 'bağış'ın belgesi ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Vali Coş yalanladı, Cumhuriyet belge yayınladı

Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun'nun Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın merkeze çekilen vali kardeşi Adnan Yılmaz’ın bulunduğu 5 valinin Bank Asya’da hesabı bulunduğu, Kimse Yok mu Derneği’ne bağış yaptıklarının ortaya çıktığını 5 valinin bu kapsamda pasaportlarının iptal edildiğini" yazdı.

23 Ocak 2017 tarihinde  "Bu 'Coş'ku şüpheli" manşetiyle yayınlanan habere İçişleri Bakanlığı ve Vali Hüseyin Avni Coş'tan yalanlama geldi. Haberin linkine engelleme getirildi.



CUMHURİYET BELGE YAYINLADI

Cumhuriyet gazetesinin o haberiyle ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı:

"Bugün bir gazetede yer alan valilerin pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberle ilgili olarak, Devlet Denetleme Kurulu'ndan adı geçen valilerimizle ilgili Bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma mevcut olmayıp; pasaportlarının tahdidi söz konusu değildir" 

Vali Coş'un da yalanladığı haberin belgesi bugün ortaya çıktı.

İŞTE BELGE



<< Önceki Haber Vali Coş yalanladı, Cumhuriyet belge yayınladı Sonraki Haber >>

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Boston Kilisesi'nde Ezan!

Boston Kilisesi'nde Ezan!

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:57