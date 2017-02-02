Samanyolu Haber /Ekonomi / 6 ayda LPG fiyatı %40 zamlandı /02 Şubat 2017 14:04

6 ayda LPG fiyatı %40 zamlandı

LPG’ye yapılan yeni zamla birlikte 6 ayda yapılan toplam zam miktarı yüzde 40’ı buldu

SHABER3.COM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamaya göre LPG’ye zam yapıldı. 2 Şubat 2017 tarihinden ititibaren geçerli olacak zam, LPG pompa fiyatlarına 16 kuruş olarak yansıyacak.

Yapılan bu son zamla birlikte, temmuz ayından bu yana LPG fiyatları yüzde 40’ın üzerinde artmış oldu. Temmuz ayının başında İzmir’de 2.38’den alınabilen LPG, yeni yapılan zamla birlikte İzmir’de 3.23’e yükselmiş oldu. LPG’ye yapılan bundan önceki son zam, 18 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. O gün 3.78 olan dolar kuru bugünde aynı seviyede. Dolar kurunun değişmemiş olmasına rağmen LPG’ye bugün yeni bir zam gelmiş olması şaşkınlığa neden oldu.

Yaz aylarından bu yana akaryakıt fiyatlarından yaşanan artış LPG ile sınırlı değil. İzmir’de temmuz ayında 4.32’den satılan benzinin litresi, bugün 5.41 seviyesine gelmiş durumda. Yine temmuz ayında İzmir’de 3.78’den satılan motorinin litresi bugün 4.68 seviyesinde.
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