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Vagner Love'dan Beşiktaş'a icra
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Vagner Love'dan Beşiktaş'a icra
/
09 Haziran 2018 14:42
Vagner Love'dan Beşiktaş'a icra
700 bin Avro'luk alacağı için Vagner Love, avukatı aracılığıyla FIFA'ya başvurdu ve icra takibi başlattı
SHABER3.COM
Habertürk'ün haberine göre Vagner Love , 700 bin Avro'luk alacağı için avukatı aracılığıyla FIFA 'ya başvurdu ve icra takibi başlattı.Love, artık bedava da olsa Beşiktaş 'tan gönderilecek.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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