Samanyolu Haber /Gündem / Bourdain'in intiharına dair detaylar belli olmaya başladı /09 Haziran 2018 14:33

Bourdain'in intiharına dair detaylar belli olmaya başladı

61 yaşındaki dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain'in intiharına dair detaylar belli olmaya başladı.

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Neden intihar ettiği henüz kesin olarak belli olmayan Bourdain'in intiharına ilişkin ayrıntılar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. AP'nin son dakika haberine göre, ünlü şefin Fransa'nın Colmar kentindeki otel odasının banyosuna bornoz kemeriyle kendisini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Savcı Christian de Rocquigny, 61 yaşındaki Bourdain'in odasına kendilerini şüpheye düşürecek herhangi birinin gelip gelmediğiyle ilgili bulguya rastlanmadığını, toksikoloji testleri uygulanan şefin herhangi bir medikal ürün almadığını belirtti.


 
61 yaşındaki dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain, program çekimi nedeniyle gittiği Fransa'daki otel odasında ölü bulunmuştu. Ünlü şefin, otel odasındaki banyo kapısına kendini astığı belirtildi.

61 yaşındaki dünyaca ünlü şefin, CNN televizyon kanalı için çekim için gittiği Fransa'da otel odasında ölü bulunması tüm dünyada şok etkisi yarattı. İntihar nedeni henüz aydınlamasa da, Bourdain'in oyuncu ve yönetmen sevgilisi 42 yaşındaki Asia Argento'nun Roma'da 28 yaşındaki Fransız gazeteci Hugo Clement ile 'öpüşme' fotoğraflarının basına yansımasının ünlü şefin intihar sebebi olup olmayacağı tartışılıyor.
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