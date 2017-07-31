'Uzun'un proje olduğunu, kitap okumaz moloz olduğunu Kayseri'de az dinlemedik senden'

AKP'nin bu rahatsızlığı yandaş kalemlere de yansıdı.







Partinin yayın organı Yeni Şafak'ta yazan Yusuf Kaplan, Twitter hesabından, 'Pazar günü sıra Filistinli mazlumlar için adalet istemede. Özgür Kudüs'ün yanındayız' diye yazan yazar İhsan Eliaçık'a cevap verdi.





İhsan Eliaçık'a proje tip diye hitap eden Kaplan şöyle yazdı:





''UYARI/YORUM

Kudüs mitingi, Gül Davutoğlu ve proje tiplerin Erdoğan karşıtı şovuna dönüşmemeli. Kudüs'e ihanet olur.''





İHSAN ELİAÇIK DA KAYSERİ'Yİ HATIRLATTI





Bunun üzerine Eliaçık, Yusuf Kaplan'ın Erdoğan'la ilgili geçmişte kendisine söylediği sözleri ima ile hatırlattı ve şöyle dedi:

''Yediğimiz içtiğimiz gözüne dizine dursun, proje ha? Kayseri'de Uzun'un proje olduğunu, kitap okumaz bir moloz olduğunu az dinlemedik senden''







Bu cevabın ardından Yusuf Kaplan sessiz kalmayı tercih etti.





Twitter yazışması şöyle gerçekleşti:





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