Samanyolu Haber /Gündem / 'Uzun'un proje olduğunu, kitap okumaz moloz olduğunu Kayseri'de az dinlemedik senden' /31 Temmuz 2017 12:10

'Uzun'un proje olduğunu, kitap okumaz moloz olduğunu Kayseri'de az dinlemedik senden'

Saadet Partisi'nin hafta sonu düzenlediği Kudüs mitingi özellikle İsrail'le ilişkileri düzelen AKP'yi rahatsız etti.

SHABER3.COM

AKP'nin bu rahatsızlığı yandaş kalemlere de yansıdı. 

Partinin yayın organı Yeni Şafak'ta yazan Yusuf Kaplan, Twitter hesabından, 'Pazar günü sıra Filistinli mazlumlar için adalet istemede. Özgür Kudüs'ün yanındayız' diye yazan yazar İhsan Eliaçık'a cevap verdi.

İhsan Eliaçık'a proje tip diye hitap eden Kaplan şöyle yazdı:

''UYARI/YORUM
Kudüs mitingi, Gül Davutoğlu ve proje tiplerin Erdoğan karşıtı şovuna dönüşmemeli. Kudüs'e ihanet olur.''

İHSAN ELİAÇIK DA KAYSERİ'Yİ HATIRLATTI 

Bunun üzerine Eliaçık, Yusuf Kaplan'ın Erdoğan'la ilgili geçmişte kendisine söylediği sözleri ima ile hatırlattı ve şöyle dedi:
''Yediğimiz içtiğimiz gözüne dizine dursun, proje ha? Kayseri'de Uzun'un proje olduğunu, kitap okumaz bir moloz olduğunu az dinlemedik senden''

Bu cevabın ardından Yusuf Kaplan sessiz kalmayı tercih etti.

Twitter yazışması şöyle gerçekleşti:

Samanyoluhaber.com
<< Önceki Haber 'Uzun'un proje olduğunu, kitap okumaz moloz olduğunu Kayseri'de... Sonraki Haber >>

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Uçak kazası güvenlik kamerasında böyle görüntülendi

Uçak kazası güvenlik kamerasında böyle görüntülendi

Hakimlere 'cadı avı' el kitapçığı

Hakimlere 'cadı avı' el kitapçığı

İstanbul 20 dakikada teslim oldu!

İstanbul 20 dakikada teslim oldu!

Diyanet'in sözde raporuna hodri meydan

Diyanet'in sözde raporuna hodri meydan

İşte ‘Ne istediler de vermedik ’sözünün cevabı

İşte ‘Ne istediler de vermedik ’sözünün cevabı

YAŞ öncesi üniforma ile sabah namazına geldiler

YAŞ öncesi üniforma ile sabah namazına geldiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:03