Uzun yıllar sonra ilk kez: Yasal kanser ilaçları karaborsa için kaçak sokulurken yakalandı

Uzun yıllardan sonra Türkiye ilk kez ihtiyacı olan herkesin erişebildiği ilaçların kaçakçılığına sahne oldu.





Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaç tespit etti.







Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan şahıs izlemeye alınırken gümrük muhafaza personeli tarafından x-ray kontrolünden geçirildi.





Bagajda yapılan arama neticesinde, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı tespit edildi.







