Samanyolu Haber /Gündem / Uzun yıllar sonra ilk kez: Yasal kanser ilaçları karaborsa için kaçak sokulurken yakalandı /21 Şubat 2019 15:53

Uzun yıllar sonra ilk kez: Yasal kanser ilaçları karaborsa için kaçak sokulurken yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi.

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Uzun yıllardan sonra Türkiye ilk kez ihtiyacı olan herkesin erişebildiği ilaçların kaçakçılığına sahne oldu. 

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaç tespit etti.

Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan şahıs izlemeye alınırken gümrük muhafaza personeli tarafından x-ray kontrolünden geçirildi.

Bagajda yapılan arama neticesinde, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı tespit edildi.


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