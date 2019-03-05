Uzmanlardan Marmaray uyarısı: Bu haliyle açılması faciaya davetiye çıkarır

KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), eksiklikler bulunduğunu belirterek Marmaray'ın seçimlerden önce açılmamasını istedi. Sendika seçim öncesi açılacağı belirtilen Marmaray'da eksiklikler nedeniyle yaşanabilecek bir faciadan siyasi iktidar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD bürokratlarının sorumlu olacağını belirtti. Açıklamada, "Yolcuların, çalışanların can güvenliği açısından afişlerle ilan edilen 10 Mart 2019 tarihindeki açılışın durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.





BTS, Kadıköy Haydarpaşa Garı'nda bulunan binasında 31 Mart yerel seçimleri öncesi açılışı planlanan Gebze Halkalı arasında çalışacak Marmaray ile ilgili basın toplantısı düzenledi.





Sendika, Marmaray projesinde halen eksiklikler bulunduğunu belirterek, "31 Aralık 2018 tarihine yetiştiril(e)meyen Marmaray Projesinin yüzeysel hatları henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik bir şov açılış yapılacaktır. Marmaray'ın Gebze Halkalı arasının aşağıda belirteceğimiz eksikliklerle açılması telafisi imkânsız kazalara neden olacağından başta Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'nı, TCDD Genel Müdürlüğü ve Sertifikasyon teşkilatını uyarmayı görev olarak kabul ediyoruz" dedi.





EKSİKLİKLER TAMAMLANMADAN AÇILIŞI YAPILAN HATLAR FACİLARA NEDEN OLDU





BTS açıklamasında daha önce yaşanan tren kazalarını hatırlattı:





- 17 Temmuz 2004 yılında 41 kişinin hayatını kaybettiği Pamukova'daki hızlandırılmış tren kazası





- 11 Ağustos 2004 yılında 8 kişinin hayatını kaybettiği Tavşancıl tren kazası





- 28 Ocak 2008 yılında 9 hayatını kaybettiği Kütahya tren kazası





- 27 Ağustos 2009 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Ekspresi kazası





- 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası





- 13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara YHT tren kazası.









KAZALARIN NEDENİ MÜHENDİSLİĞİN DIŞLANMASI, LİYAKATSİZ KADROLAŞMA VE SEÇİM GÖSTERİSİ





BTS çok sayıda insanın ölümüne neden olan tren kazalarının nedeninin "AKP ile beraber kurumun seçim dönemi gösterisi için demiryolu mühendislik ve biliminin dışlanarak liyakatsiz kadrolaşma, seçim gösterisi ve özelleştirme politikalarının hayata geçirilmesidir" diyerek açıkladı.





Sendika açıklamasında Marmaray için şu uyarılarda bulundu:





- 76 Km'lik (Ayrılıkçeşmesi Kazlıçeşme hariç) Marmaray projesine sertifikasyon alınabilmesi amacı ile yolcusuz test çalışmaları 1 Mart 2019 tarihinde başlanılmış olup, hatta sertifikasyon alınıp alınamayacağı daha belli olmadan hattın açılış tarihi 10 Mart 2019 olarak kamuoyuna ilan edildi,





MARMARAY İÇİN MAKİNİSTLER İŞ-KUR'DAN GÖREVLENDİRİLDİ





- Marmaray projesinin toplam 76 km'lik kısmında görev yapmak üzere İş-Kur üzerinden alınmış 90 adet makinistin eğitim ve yol deneyimleri yeterince yerine getirilmeden görevlendirilmeleri kazalara davetiye çıkarıyor,





- OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 adet Tren Trafik Kontrolörünün görev yapması gerekmektedir. Toplamda 42 adet Tren Trafik Kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmamış olmasının yanında Tren Trafik Kontrolörü unvanlı personelin başka birimlerde görevlendirildi,





- Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olup yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için yetersiz,





- Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmıyor,





- OCC Kumanda merkezi ekranında sık-sık tren kayıpları yaşanmaktadır. Yani hat üzerinde işleyen trenler Trafik Kontrolörü ekranında zaman zaman görünmüyor,





- Halkalı, Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yoktur, makaslar tıpkı Ankara YHT garı batı çıkışında olduğu gibi makasçı tarafından tanzim ediliyor.





MARMARAY AÇILIŞI DURDURULMALI





Açıklamanın sonunda, belirtilen nedenlerle Marmaray'ın açılışının 10 Mart 2019 tarihinde yapılmaması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verdi:





"Sonuç olarak yönetmeliklerle belirlenmiş testler ve personelin eğitimleri tamamlanmadan, teknolojik eksiklikler giderilmeden, dile getirdiğimiz sorunlar giderilmeden Marmaray yeterlilik sertifikasyonu verilerek hattın demiryolu trafiğine açılmasından siyasi iktidar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD bürokratlarının yanında hatta sertifikasyon veren kurumda sorumlu olacaktır. Yolcuların, çalışanların can güvenliği açısından afişlerle ilan edilen 10 Mart 2019 tarihindeki açılışın durdurulmasını talep ediyoruz."





ARTIGERÇEK