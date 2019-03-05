Avusturya ‘bozkurt’ yasağında kararlı: Başbakandan ‘Yılmayacağım’ mesajı

Hükümetin hazırladığı yasa kapsamında PKK, Hamas, Ustaşa gibi örgütlerin işaretlerinin yanısıra bozkurt ve Rabia işaretleri de yasaklandı. Bu işaretleri yapanlara 4 bin avroya kadar (yaklaşık 25 bin TL) para cezası verilecek.





Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘bozkurt‘ işaretinin yasaklanması nedeniyle tepki gösterdiği Avusturya’ya gidince ‘bozkurt‘ işareti yapacağını söylemişti.







Kendisine karşı sosyal medyada başlatılan kampanyadan dolayı ‘yılmayacağını‘ belirten Kurz şu tweeti attı: “Bizim temel demokratik değerlerimizi kabul etmeyerek onlara karşı çıkan kişi ve kurumları ülkemizde istemiyoruz. Bu hem sağcılar hem solcular hem de siyasi İslamcılar için geçerli.”