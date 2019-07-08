Samanyolu Haber /Dünya / Uzaya gidecek ilk siyah Afrikalı astronot motosiklet kazasında öldü /08 Temmuz 2019 22:39

Uzaya gidecek ilk siyah Afrikalı astronot motosiklet kazasında öldü

Güney Afrika'da bir milyon kişi arasından uzay yolculuğuna çıkacak ilk siyah Afrikalı olarak seçilen Mandlo Maseko'nun Cumartesi günü bir motosiklet kazasında öldüğü açıklandı.

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Güney Afrika'da bir milyon kişi arasından uzay yolculuğuna çıkacak ilk siyah Afrikalı olarak seçilen Mandlo Maseko'nun Cumartesi günü bir motosiklet kazasında öldüğü açıklandı.

Kendisini "Pretorialı tipik bir kenar mahalle çocuğu" olarak tanımlayan 30 yaşındaki Maseko, 2013'te ABD'deki Lynx Apollo Uzay Akademisi'nin yarışmasını kazandıktan sonra "kıtanın gururu Afronot" olarak anılmaya başlanmıştı.

75 ülkeden adayların katıldığı dayanıklılık yarışmasında rakiplerini geride bırakan Maseko, 2015 yılında yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen 103 kilometrelik yörünge altı uzay uçuşuna katılacak 23 kişiden biri seçilmişti.

Güney Afrika Hava Kuvvetleri'nde subay olan ve aynı zamanda yarı zamanlı DJ'lik yapan Maseko, Florida'daki uzay merkezinde bir hafta süreyle hazırlık testlerine katıldıktan sonra BBC'ye "Amacım tüm Afrikalı çocuklara ilham kaynağı olmak, geçmişleri ne olursa olsun bir şeyi gerçekten isterlerse başarabileceklerini göstermek" demişti.

'En büyük kahramanım babam, ikinci kahramanım Mandela'

Pretoria'nın yoksul bir mahallesinde yaşayan beş çocuklu bir ailenin en büyük oğlu olan Maseko, ilk ayakkabısını 16 yaşında alan babasını en büyük kahramanı olarak nitelemiş "Sonra da Nelson Mandela (2013'te ölen efsanevi eski Güney Afrika lideri) geliyor" demişti.

Maseko'nun Lynx Mark II mekiğiyle çıkacağı yolculuğun tarihi henüz belirlenmemişti.

Güney Afrikalı beyaz iş adamı Mark Shuttleworth, 2002'de 15 milyon dolar ödeyerek Rus Soyuz kapsülüyle gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir hafta geçirerek, uzaya giden ilk Afrikalı olmuştu.

(BBC Türkçe)

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