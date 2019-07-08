Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz ameliyat oldu /08 Temmuz 2019 22:25

Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Burak Yılmaz ameliyat oldu.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Burak Yılmaz ameliyat oldu. 

Yıldız futbolcu, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan ödem nedeniyle ameliyat masasına yattı.
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