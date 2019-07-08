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Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz ameliyat oldu
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz ameliyat oldu
/
08 Temmuz 2019 22:25
Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz ameliyat oldu
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Burak Yılmaz ameliyat oldu.
SHABER3.COM
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Burak Yılmaz ameliyat oldu.
Yıldız futbolcu, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan ödem nedeniyle ameliyat masasına yattı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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