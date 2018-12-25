Samanyolu Haber /Gündem / Uzan Türkiye'ye dönmek için pazarlık masasına oturmak istiyor /25 Aralık 2018 11:28

Uzan Türkiye'ye dönmek için pazarlık masasına oturmak istiyor

10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır. Fakat bunun için TMSF'nin de herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor" dedi. Pujos, Uzan'ın Türkiye'ye yatırım yapmaya da hazır olduğunu söyledi.

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Cem Uzan, geçen hafta Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma davasını kazandı.

Euronews'ten Beraat Gökkuş ile Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Açıkçası, müvekkilim TMSF ile bu konuda anlaşmak istiyor" dedi.

Paris'te TMSF adına görev yapan Fransız yetkililerin Uzan'ın evine baskın yaparak kasalarını zorla açtığı ve kendisine ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik hisselerine el koyduğunu söyleyen avukat, Fransız yargısının da iki kez bu operasyonların yasadışı olduğuna hükmettiğini belirtti.

Fransa'da bu bağlamda Mart 2019'da bir davanın başlaması beklendiğini belirten Pujos, "Açıkçası, müvekkilim TMSF ile bu konuda anlaşmak istiyor. Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti. Fakat bunun için TMSF'nin de, herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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