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24'ü askeri doktor 30 kişiye gözaltı
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24'ü askeri doktor 30 kişiye gözaltı
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25 Aralık 2018 11:34
24'ü askeri doktor 30 kişiye gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 24'ü askeri doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Kapatılan GATA'ya yönelik operasyonda 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon 5 ili kapsıyor
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