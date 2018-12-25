Samanyolu Haber /Gündem / 24'ü askeri doktor 30 kişiye gözaltı /25 Aralık 2018 11:34

24'ü askeri doktor 30 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 24'ü askeri doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kapatılan GATA'ya yönelik operasyonda 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Operasyon 5 ili kapsıyor
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